أول تعليق من مؤلفه "هو إنت مين" بعد دخول أغنية أنغام قوائم المحتوى الأكثر رواجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت أغنية "هو انت مين"، للمطربة انغام، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها ضمن أغاني ألبوم "تيجي نسيب".

الأغنية، احتلت المركز الثاني، في القائمة، وحققت ما يزيد عن 442 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية للمطربة أنغام، في موقع يوتيوب.

وعن تداول رواد مواقع التواصل، كلمات الأغنية، التي تقول "يا أخي الشوق ليك واخدني لفين، ومين عنك يرجعني، قليل منك مايرويش عين، ولا كتيرك مشبعني"، تحدثت مؤلفة الكلمات الشاعرة هالة علي ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"

وقالت، :" الحمد لله، على التفاعل الجميل من الناس، وهو ما ضاعف سعادتي بالتعاون مع المبدعة أنغام، وأني أكون بين مجموعة من أجمل صناع الأغنية والموسيقى بألبومها".

وتابعت،:" كنت كتبت الكلمات، ووضع لحنها الملحن محمود خيامي، وعن طريقه وصلت لها الأغنية، والحمد لله نالت إعجابها، ولم تطلب إلا تعديل بسيط، جملة واحدة فقط، وتحمست لضمها إلى الألبوم، وإحساسها العالي المرهف، كان خير معبر ".

أغنية "هو انت مين" كلمات هالة علي، ألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

ألبوم "تيجي نسيب"، ضم 12 أغنية، وقامت المطربة أنغام، بإنتاجه عبر شركتها "صوت مصر"، وأشرف على الإنتاج المنتج الفني محمد الشاعر.

الألبوم بدأ العمل على تصوير أغانيه، منذ 6 شهور، وتولى إخراج الأغاني المخرج حسين شعبان، والمخرج يوسف حامد.

وتعاونت المطربة أنغام، مع الشعراء ، أمير طعيمة، نادر عبد الله، مصطفى حدوتة، عمار مصطفى، والشاعرات نور عبد الله، وهالة علي.

وكتب الفنان أكرم حسني، أغاني "تيجي نسيب"، و "خليك معاها"، ولحن لها الفنان محمد الشرنوبي، أغنية " القلوب أسرار"، و الفنان تامر عاشور أغنية "كان بريء"، وقدمت المطربة أنغام من ألحان الملحن الراحل رياض الهمشري، أغنية " بقالك قلب".

ووضع ألحان أغاني الألبوم، الملحنين، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، مصطفى العسال، أحمد الناصر، محمود خيامي، وتولى التوزيع الموزعين، طارق مدكور، نادر حمدي، محمد العشي، مادي، خالد سليمان.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.