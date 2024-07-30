شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الدكتور أشرف زكى فى الأردن لجهوده فى إثراء الحركة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

حصل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلة فى مصر، على درع تكريم فى الأردن بحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار ورئيس المهرجان أيمن السماوى، وذلك تكريما لجهوده فى إثراء الحركة المسرحية العربية بمهرجان المونودراما المسرحى فى دورته الثانية.



تكريم الدكتور أشرف زكي في الأردن



تكريم الدكتور أشرف زكي في الأردن



تكريم الدكتور أشرف زكي في الأردن



تكريم الدكتور أشرف زكي في الأردن

وكان أشاد المدير التنفيذى لمهرجان "جرش" بالأردن أيمن سماوى، بالعلاقات المصرية الأردنية، مؤكدًا أنها علاقات تاريخية ومتجذرة ودائمًا فى تطور لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه فى إطار قوة هذه العلاقات والحرص الدائم من الأردن على تقويتها وتعزيزها تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف الدورة القادمة للمهرجان فى دورته الـ37، موضحًا أن هذه أول مرة فى تاريخ دورات المهرجان تكون دولة ضيف شرف.

وقال سماوى إن قوة هذه العلاقات وتاريخها الطويل انعكس على التعاون والتنسيق بين البلدين فى كل المجالات بتوجيهات من قيادتى البلدين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره لاستضافة مصر كضيف شرف للمهرجان في تلك الدورة؛ لما تحمله مصر من قيمة ثقافية وفنية كبيرة محل فخر واعتزاز للأردن وشعبه، مشيرًا إلى أن الشعب الأردني يعشق مصر ونيلها وفنها، والحديث عن الموروث الثقافي المصري يحتاج الكثير ولن يوفيه.