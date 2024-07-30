شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد عصام زكريا: فيلم "الأرض" واحد من أعظم أفلام يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد السينمائى عصام زكريا لـ الخليج 365، تعليقا على بوست الفنان محمد التاجى، على الفيس بوك، والذى وصف فيه فيلم الأرض للمخرج يوسف شاهين، بأنه أسوء ما قُدم فى السينما المصرية، إن لكل إنسان رأيه ولا يجب أن نحاسب أحدا على رأيه، وفكرة الإجماع بحيث أن يجمع الكل على حب عمل أو فيلم هو أمر مرفوض لأن هناك أفلام كثيرة وشهيرة ولها شعبية كبيرة ولكن بعض الناس لا تحبها.

وأشار عصام زكريا إلى أن هناك أشخاص لا تحب صوت أم كلثوم على سبيل المثال ولكن يبقى فى النهاية أن لكل إنسان رأيه.

وأكمل عصام زكريا حديثه بأنه الأخذ بالرأي أو الاعتداد به، له شروط ويجب أن يكون هذا الرأي مبنيا على حيثيات ووجهة نظر متكاملة، وهو أمر غير موجود في تعليق الفنان محمد التاجي على الفيلم لأنه ليس نقدا والتقييم يجب أن يكون وفقا لمعاير فنية وأسس علمية، مضيفا أن فيلم الأرض هو واحد من أعظم أفلام يوسف شاهين ومن أهم الأفلام في السينما العربية وفي كل الاستفتاءات فهو فى قائمة أفضل الأفلام.

وأضاف عصام زكريا أن ما جاء في فيلم الأرض هو نصف ما جاء في الرواية وما كتب في رواية عبد الرحمن الشرقاوي هو 10 بالمائة مما موجود في الواقع.

فيلم الأرض فيلم مصرى درامى من إنتاج سنة 1970 من إخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبد الرحمن الشرقاوى، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية، وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية فى استفتاء النقاد.

فيلم "الأرض" قام ببطولته محمود المليجى، عزت العلايلى، نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، حمدى أحمد، توفيق الدقن، صلاح السعدنى، على الشريف، عبد الوارث عثر، عبد الرحمن الخميسى، أشرف السلحدار، حسين إسماعيل، فاطمة عمارة، عبد المحسن سليم، نبيلة السيد، إبراهيم الشامى، سهير رضا، محمود العراقى والفيلم من إخراج يوسف شاهين.