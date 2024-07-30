شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء المناخ يفسدون إطلالة جينيفر أنيستون بمادة سوداء فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة الشهيرة جينيفر أنيستون لصدمة شديدة، بعد أن ألقى عليها أحد على المحتجين على تغير المناخ، مادة سوداء اللون، وتبدو وكأنها زيت، ولطخ ملابسها بالكامل، أثناء تصوير مشهد للموسم الرابع المقلب من مسلسل The Morning Show.

ولطخ نشطاء المناخ ملابس جنيفر أنيستون بزيت أسود اللون، أثناء وجودها في موقع التصوير في مدينة نيويورك، وبدت غاضبة للغاية، إذ تعرضت للموقف المحرج، بعد لحظات فقط من وصولها إلى موقع التصوير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتم التقاط صور لجنيفر أنيستون، وهي تحمل هاتفها، والذي نجا بطريقة ما في الحادث، حيث تغلغلت المادة السوداء في ملابسها ولطخت حقيبتها وغطت حذائها، فيما ظهر ضباط الشرطة حول الحشد في محاولة للسيطرة على الشغب.



إفساد إطلالة جنيفر أنيستون

وقبل أن يفسد مظهرها، بدت النجمة الشهيرة أنيقة في بلوزة بيضاء بدون أكمام، وزوج من السراويل المميزة ذات اللون الكاكي، وكانت تحمل حقيبة باللون البرتقالى ومرتدية ساعة ذهبية أنيقة، وكانت خصلات شعرها منسدلة وتتزين بميك أب رقيق. في المسلسل الدرامي، الذي حقق نجاحًا فوريًا بعد موسمه الأول الذي بدأ عرضه في عام 2019، تشارك أنيستون وريز ويذرسبون البطولة إلى جانب ستيف كاريل وبيلي كرودوب ومارك دوبلاس.



جنيفر أنيستون

وفى سياق متصل أعلنت منصة أبل عن طرح الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show ، التي يقوم ببطولتها النجمتان ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستون، بداية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".