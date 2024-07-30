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شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء المناخ يفسدون إطلالة جينيفر أنيستون بمادة سوداء فى نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام عبد اللهالثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:23 م
تعرضت الفنانة الشهيرة جينيفر أنيستون لصدمة شديدة، بعد أن ألقى عليها أحد على المحتجين على تغير المناخ، مادة سوداء اللون، وتبدو وكأنها زيت، ولطخ ملابسها بالكامل، أثناء تصوير مشهد للموسم الرابع المقلب من مسلسل The Morning Show.
ولطخ نشطاء المناخ ملابس جنيفر أنيستون بزيت أسود اللون، أثناء وجودها في موقع التصوير في مدينة نيويورك، وبدت غاضبة للغاية، إذ تعرضت للموقف المحرج، بعد لحظات فقط من وصولها إلى موقع التصوير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وتم التقاط صور لجنيفر أنيستون، وهي تحمل هاتفها، والذي نجا بطريقة ما في الحادث، حيث تغلغلت المادة السوداء في ملابسها ولطخت حقيبتها وغطت حذائها، فيما ظهر ضباط الشرطة حول الحشد في محاولة للسيطرة على الشغب.
إفساد إطلالة جنيفر أنيستون
وقبل أن يفسد مظهرها، بدت النجمة الشهيرة أنيقة في بلوزة بيضاء بدون أكمام، وزوج من السراويل المميزة ذات اللون الكاكي، وكانت تحمل حقيبة باللون البرتقالى ومرتدية ساعة ذهبية أنيقة، وكانت خصلات شعرها منسدلة وتتزين بميك أب رقيق.
في المسلسل الدرامي، الذي حقق نجاحًا فوريًا بعد موسمه الأول الذي بدأ عرضه في عام 2019، تشارك أنيستون وريز ويذرسبون البطولة إلى جانب ستيف كاريل وبيلي كرودوب ومارك دوبلاس.
جنيفر أنيستون
وفى سياق متصل أعلنت منصة أبل عن طرح الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show ، التي يقوم ببطولتها النجمتان ريس ويذرسبون وجنيفر أنيستون، بداية من يوم 13 سبتمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
وكانت قد أعلنت منصة أبل بلس، عن تجديد مسلسل The Morning Show، لـ موسم رابع، وذلك قبل طرح الموسم الثالث من العمل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
تم عرض الدراما التليفزيونية الشهيرة The Morning Show، التي تقوم ببطولتها الثنائى جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون آخر مرة في عام 2021.
كما انضم كل من كلايف ستاندين وألانو ميلر وليندسي دنكان إلى الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show، على أن تكشف منصة Apple عن أدوراهم خلال الفترة المقبلة،وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
على أن تعود الممثلة العالمية جوليانا مارجوليس إلى الموسم الثالث من The Morning Show، على أن تعيد لعب دورها "Laura Peterson"، وهى مذيعة الـ UBA News، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
كما يتضح وجود الكثير من الدراما، التي ستدور حول بطلة العمل جنيفر أنيستون، التي تحاول الصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها في عملها، بالإضافة إلى حياتها الزوجية، وطريقة تعاملها مع زميلتها ريس ويذرسبون.
مسلسل The Morning Show من بطولة جنيفر أنيستون، نيستور كاربونيل، ستيف كاريل، بيلي كروزوب، مارك دوبلاس، جانينا جافانكار، جوجو مبثا-رو، كارين بيتمان، بيل باولي، فيكتوريا تيت، ديسين تيري، ريز ويذرسبون.
ويدور المسلسل حول نظرة داخلية على حياة الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح، واستكشاف التحديات الفريدة التي يواجهها الرجال والنساء الذين يقومون بهذه الطقوس التي تظهر على التليفزيون بشكل يومى.
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