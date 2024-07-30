محمود البزاوي يعلق على فوز منتخب مصر على إسبانيا في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمود البزاوي بتأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد التغلب على منتخب إسبانيا بهدفين لهدف.

ونشر "البزاوي" صورة له معدلة ببرنامج "الفوتوشوب" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليشبه لاعب منتخب إسبانيا لامين يامال الذي لم يشارك مع إسبانيا في أولمبياد باريس، وعلق: "الحمد لله ماروحتش الأولمبياد.. ما أقدرش ألعب ضد بلدي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبيبي البزاوي"، "قدر ولطف"، "الكابتن محمود"، "الله عليك يا فنان يا وطنى" ، "ايه ده الكابتن لامين البزاوي".

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