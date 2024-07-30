"تعرفون الآن قدركم ".. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز مصر على إسبانيا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، التهنئة لمنتخب مصر الأوليمبي، بعد الفوز على منتخب إسبانيا، بهدفين لهدف، في دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع "إكس": ألف مبروك لشبابنا رجالتنا المنتخب الأوليمبي المصري الفوز على المنتخب الأسباني، مش بس على النتيجة لكن على الأداء المشرف الجميل، تعرفون الآن قدركم وحجمكم.. تحققت الثقة.. ننتظر الأفضل إن شاء الله".

وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزا هاما على نظيره الإسباني في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وسجل إبراهيم عادل هدفي المباراة، وجاء تشكيل المنتخب للمباراة كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس. خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".

اقرأ أيضا..

جميلة عوض تتصدر التريند بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. وهذا ما قالته عن زوجها

