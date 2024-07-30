"ننتظر الأفضل".. رسائل نجوم الفن للمنتخب الأوليمبي بعد فوزه على إسبانيا في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة المنتخب الأوليمبي بعد فوزه على منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في البطولة وتأهله إلى ربع النهائي.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان محمود البزاوي، المخرج عمرو عرفة الذين وجهوا التهنئة للمنتخب بعد الفوز الهام وتصدر المجموعة.

نبيل الحلفاوي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة المنتخب الأوليمبي بعد تأهله لدور ربع النهائي والفوز الكبير على منتخب إسبانيا، ونشر تعليقه عبر حسابه على "X" وكتب: "ألف مبروك لشبابنا رجالتنا المنتخب الأولمبي المصري الفوز على المنتخب الأسباني، مش بس على النتيجة لكن على الأداء المشرف الجميل، تعرفون الآن قدركم وحجمكم، تحققت الثقة، ننتظر الأفضل إن شاء الله".

محمود البزاوي

سخر الفنان محمود البزاوي بطريقة كوميدية من فوز المنتخب المصري الأوليمبي، ونشر صورة عبر حسابه على تطبيق "X"، حيث ظهر خلالها بعد تعديل صورته على برنامج الفوتوشوب وهو يقلد لاعب منتخب أسبانيا لامين يالم، وعلق ساخرًا: "الحمد لله ما روحتش الأولمبياد، مقدرش ألعب ضد بلدي".

المخرج عمرو عرفة

هنأ المخرج الكبير عمرو عرفة، المنتخب الأولمبي بفوزه على منتخب أسبانيا، ونشر تهنئته عبر حسابه على تطبيق "X" وأشاد خلالها بلاعب المنتخب إبراهيم عادل بعد إحرازه هدفي الفوز، وعلق: "إبراهيم عادل فخر مصر هدفين أحلى من بعض".

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