لطيفة تشكر جمهورها في تونس بعد حفلها: "فرحتوني من كل قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

حرصت المطربة لطيفة بعد الانتهاء من حفلها الغنائي في مدينة صفاقس التونسية، أمس الإثنين، على توجيه الشكر لجمهورها والقائمين على تنظيم المهرجان.

ونشرت "لطيفة" مجموعة صور من حفلها الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرا صفاقس كانت سهرة تاريخية نشكركم من كل قلبي ربي يحمي صفاقس وأهلها ويحمي كل تونس، شكراً على محبتكم چمهوري الغالي في صفاقس الحبيبة".

وأضافت: "عديت معاكم سهرية ولا أروع فرحتوني من كل قلبي وإن شاء الله لينا لقاء قريب بإذن الله".

وأحيت المطربة لطيفة، أمس الإثنين، حفلًا غنائيًا قدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.