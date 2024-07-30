فن ومشاهير

نهال عنبر تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ أحمد رزق.. ماذا قالت؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طمأنت الفنانة نهال عنبر الجمهور على الحالة الصحية للفنان أحمد رزق، بعد تعرضه لوعكة صحية، وخضوعه لعملية جراحية بالقولون

ونشرت "نهال" صورة لـ أحمد رزق عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حمدلله علي سلامتك يا أحمد لخروجك من العمليه بخير ..وإن شاء الله ترجع لبيتك بالسلامة".

وخضع الفنان أحمد رزق أول أمس الأحد لعملية جراحية لاستئصال زوائد في القولون.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، رحاب الجمل، إبراهيم السمان، صبري عبدالمنعم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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