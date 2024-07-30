شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف في حوار سابق يشرح كيف استولى الإخوان على الثورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة قناة إكسترا مقطع فيديو قديم للفنان الراحل نور الشريف يتحدث فيه عن وضع الشباب في فترة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قال إن الإخوان سرقوا ثورة يناير من الشباب، رغم أنهم أصحاب نقطة البداية.

وأضاف نور الشريف، الشباب لم يتحدوا ولم ينتهزوا الفرصة لتصدر المشهد، وكان لابد أن يتقدموا الصفوف، ولكنهم تراجعوا واختلفوا مع بعض وجماعة الاخوان استولت على الثورة.

وأوضح نور الشريف أن الديموقراطية أتت بمرسي رئيسا للجمهور ولكن بنسبة كام؟، بالطبع نعترف بنتيجة الديموقراطية، ولكن عليه أيضا أن يثبت أنه رئيس للجميع وليس للإخوان فقط.

ووجه نور الشريف رسالة للشباب في مصر والوطن العربي، قائلا، أناشد الشباب ما تسموعوش كلام حد، اتحدوا، إذا اتحدتم ستكونون قوة تسقط أو تنجح أي شخص في الانتخابات، واختتم حديثه: لا تكونوا صيد سهل في زمن الإثارة.