شكرا لقرائتكم خبر عن قال لها بحبك.. شوف رد فعل ياسمين عبد العزيز على معجب (صور) والان مع تفاصيل الخبر

ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات المعروف عنها خفة دمها فى الواقع، مثلما تتمتع بخفة دم على الشاشة، ودوما ما تدور قفشات وردود فعل طريفة، بين النجمة ياسمين عبد العزيز وبين جمهورها التي يعتبرها واحدة من العائلة، كما أنها تفتح المجال بينها وبين جمهورها لوجود مساحة من الهزار.



ياسمين عبد العزيز ترد على معجب قالها بحبك



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة حديثه لها على السوشيال ميديا، ليعلق أحد المتابعين قائلا: "بحبك" لترد عليه بصورة لها بتعبير وش يتضمن ردها على تلك الكلمة، وهو ما أثار ردود فعل أكثر على الصورة ما بين الهزار وتبادل التعليقات مع نجمتهم المفضلة ياسمين عبد العزيز.

وكانت نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز فيديو في وقت سابق وهى في الجيم مع مجموعة من أصدقائها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، وهى تقوم بالمشاركة في مسابقة شد الحبل، والتي فازت بالمسابقة مع مجموعتها، حيث تستمر ياسمين في التواجد في الجيم هذه الفترة لتصل إلى فورة مثالية استعدادا لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

ياسمين عبد العزيز استطاعت إنقاص وزنها بشكل كبير من خلال ممارسة التمارين الرياضية على مدار الأسابيع الماضية، وكشفت عن ذلك من خلال الفيديوهات التي تنشرها بشكل دوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام والتي كان آخرها فيديو كشفت فيها عن استعادة رشاقتها وسألت الجمهور على رأيهم بعد فقدان وزنها قائلة: "كده تمام ولا أخس أكتر؟"

ياسمين عبد العزيز قررت العودة بقوة إلى نشاطها الفني مجدداً ليس فقط في الدراما وإنما في السينما والمسرح أيضاً، حيث تكسر ياسمين عبد العزيز غيابها عن السينما على مدار ست السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ويكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها. من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.