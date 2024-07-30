شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الرومانى يستعد لحفل روائع الموسيقار بليغ حمدى بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المسرح الروماني لإحياء حفل لفرقة المصريين للموسيقى العربية للاحتفاء بالموسيقار بليغ حمدي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، ويشهد عددا من المفاجآت.

ويُخصّص الحفل للاحتفاء بموسيقى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، حيث تقدم الفرقة باقة مميزة من أشهر ألحانه التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي، ومن بينها: التوبة، سواح، جانا الهوى، مالي، ع الربابة، خسارة، زي العسل، على حسب وداد، الطير المسافر، عدوية. وتُعتبر الفرقة المصرية للموسيقى العربية هي الفرقة المركزية للموسيقى العربية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تأسست فرقة المصريين للموسيقي العربية، في التسعينيات، وتولى قيادتها الدكتور المايسترو مازن دراز، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

قدمت الفرقة العديد من الحفلات الوطنية الهامة، منها احتفالات عيد الشرطة وعيد تحرير سيناء واحتفال ذكرى ثورة 30 يونيو.

كما قدمت سلسلة حفلات شهريًا تكريمًا لكبار الفنانين، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وتشارك الفرقة هذا العام في العديد من المهرجانات الفنية الهامة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



المسرح الروماني



حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي



المسرح الروماني



مهرجان العلمين الجديدة