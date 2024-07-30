شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر لـ أحمد رزق: الحمد لله على سلامتك وخروجك من العملية بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نهال عنبر على طمأنه جمهور الفنان أحمد رزق، على حالته الصحية، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "حمد لله على سلامتك يا أحمد لخروجك من العملية بخير.. وإن شاء الله ترجع لبيتك بالسلامة"، وسرعان ما حرص الكثيرون على الدعاء للفنان لتخطى أزمته الصحية.

وكان رزق قد خضع لجراحة فى مايو الماضى، حيث أجرى عملية جراحية فى الفك، وهو الأمر الذى تسبب فى منعه من الكلام، وقال أحمد رزق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعد تعافيه من جراحة الفك: "إن هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكنى أهملت فيه، ونتيجة لذلك تطلب إجرائى عملية جراحية (زراعة عضم فى الفك) وبالفعل أنا ممنوع من الكلام، والحمدلله حالتى مستقرة".

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد رزق مسلسل بيت الرفاعى الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى، وشاركه فى البطولة أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمى وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عمومة لديهم منزل كبير فى نزلة السمان، ويعيش كرارة بعيداً عن العائلة وتجارتهم، لأنه غير راض عنها، ولكنه يجد نفسه فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة، وفى نفس الوقت يتم اتهامه فى قتل والده ويضطر للهروب.