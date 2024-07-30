شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تزيل الستار عن جلسة تصوير أغنيتها الجديدة "زن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد عن جلسة التصوير الجديدة الخاصة بأغنيتها التي طرحتها أمس بعنوان "زن"، ونشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، لتعلن عن مشاركة تصميم الملابس لـ مايا حداد والمكياج بواسطة سانزي، وسرعان ما حصدت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها لظهورها بشكل مختلف كالعادة.



جانب من جلسة سميرة سعيد



سميرة سعيد

وتعود الديفا فى أغنية "زن" إلى تقديم كلمات جريئة وغير مألوفة، وحرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث طرحت برومو تشويقى للأغنية، معلقة عليها: "زن قريبًا".



الديفا سميرة سعيد في جلستها الجديدة

يذكر ان سميرة سعيد طرحت هذا العام 3 أغاني قبل زن.. "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت رواجًا ونجاحًا كبيرًا.. تقول كلمات الأغنية:

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

انه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وخد عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق اوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا

بوجه عام ما فيش كلام

يا ناس غرام

وبالجرام لايق اوي عليا

ده من سلام بقيت بنام

واقوم اوام

واقول حرام تنامي يا عينيا



زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن.. زن.. زن

زن

صوت نازل زن

صعب يا ناس وسهون

سابلي دماغي تون

وشكلي حنيت

زن

وجالي كإن

فجأة طلعلي الجن

قلبي صغر في السن

لقيتني غنيت

حبيييت

وبان عليا

وبان عليا

حبيييت

وخد عينيا

وبان عليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا

يا ناس فرق

وجيه سرق مشاعري

لأ عمل قلق

وجيت برجليا

ما فيش هزار قلبها نار

وسابني ماشية ليل نهار

بلف حواليا



زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت



فن

دي صنعة وفن

انه يجيني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت