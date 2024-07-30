شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفوشى للفنون الشعبية: سنشارك يوم 13 أغسطس فى مهرجان العلمين ولدينا فرقة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ياسر عثمان مدير فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية من الإسكندرية، عن نشأة الفرقة قائلا:"الفرقة تكونت عام 85 على يد الموسيقار مدحت بسيونى، وتوالت العقود حتى 2020 عندما توليت الفرقة، حيث كنت راقص فيها فى البداية، موضحا أن الفرقة لها طابع دولى حيث سافرنا اليونان واسبانيا والمجر".

وأضاف ياسر عثمان، خلال استضافته ببرنامج "الحياة في العلمين" المذاع على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى شريف مدكور من مدينة العلمين الجديدة، أن البنت الإسكندرانية مشهورة بالملاية اللف ويهو يعطى طابع تراثى.

ولفت ياسر عثمان إلى أن الفرقة تقدم رقصات بنات الأنفوشى وصيادين الأنفوشى وغزل إسكندرانى ونقدم تابلوه الزار وهذا لا يقدمه أحد غيرنا فى الجمهورية، حيث نقدمه بشكل معين لإبهار الجمهور، وكل تابلوه راقص نعطى شرح له ونحن خارج مصر من أجل أن تفهمه الشعوب الأخرى، ونحن تواجدنا أمس واليوم فى مهرجان العلمين سنشارك يوم 13 أغسطس فى مهرجان العلمين".

تابع ياسر عثمان:" فرقة الأنفوشى الوحيدة على مستوى الجمهورية بها فرقة أطفال أو مدرسة فرقة أطفال للفنون الشعبية، حيث أسست الفرقة فى 2006".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.