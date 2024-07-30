بإطلالة صيفية.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا مؤخرًا.

ونشرت "ياسمين" صورة لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان صيفي منقوش بالزهور باللون الأصفر.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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