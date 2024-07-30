محمد إمام يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "حمزة": "هعملكم حاجة متعملش زيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يخوض الفنان محمد إمام السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل جديد بعنوان "حمزة"، بالتعاون مع السيناريست محمد صلاح العزب، والمخرج حسين المنباوي.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بالمخرج حسين المنباوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق عليها: "أول مسلسل ليا مع صديقي المخرج المتألق حسين المنباوي بعد نجاحاتنا الكبيرة في السينما.. إن شاء الله نعملكم حاجة متعملش زيها قبل كده".

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ويُعرض لـ محمد إمام فيلم "اللعب مع العيال"، ويمثل التعاون الأول بينه وبين المخرج الكبير شريف عرفة، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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