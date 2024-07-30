إليسا ترد على قصف إسرائيل لجنوب لبنان.. ومتابعون: "الله يحميكي ويحمي لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، عن صمتها وردت على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان ووقوع ضحايا ومصابين.

ونشرت إليسا، ردها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" واكتفت بوضع عدد من الأعلام اللبنانية، وحاز ردها على تأييد وإعجاب متابعيها، وعلقوا: "الله يحميكي ويحمي الكل ويحمي لبنان والناس اللي مالها ذنب، الله يحمي لبنان، الله يحميكي ويحمي لبنان يا رب، يا الله ضربوا بيروت".

على جانب آخر، أحيت إليسا، مؤخرا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 الذي أقيم مساء السبت الماضي، وظهرت بثلاث إطلالات مختلفة، حيث ارتدت في الإطلالة الأولى فستانًا أسود وأبيض طويل مع خطوط بنية، وفي الإطلالة الثانية فستان أسود طويل مرصع بأحجار كريستال، وارتدت في الإطلالة الثالثة فستانًا أسودا أيضًا بالكامل.

وقدمت إليسا، بالحفل العديد من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور منها "بتمايل"، و"حظّي ضحكلي" و"فرحانة معاك".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

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