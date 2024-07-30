نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

توافد عدد كبير من نجوم الفن على دار الأوبرا المصرية لحضور حفل افتتاح الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يُقام على المسرح الكبير.

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أحمد بدير، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، محمد أبو داوود، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.