محمد رياض يتذكر أشرف عبدالغفور وطارق عبدالعزيز بافتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه النجم محمد رياض رئيس الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري التحية لحضور حفل الافتتاح المقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الثلاثاء 30 يوليو.

وقال "بحبكم جدا وبحب كل المسرحيين"، ورحب بوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب وكل الحضور، مضيفا "نلتقي مجددا اليوم حاملين أحلام وطموحات مثيرة لهذا المهرجان بصفة خاصة وللمسرح المصري بصفة عامة، ساعيين أن يكون المهرجان ساحة نقاش، ونلتقي في حب المسرح مجددين الأمل في مشاهدة أعمال تمثل نهضة مسرحية جديدة".

وتابع رياض "دعونا نتذكر الراحلين الكبيرين أشرف عبدالغفور وطارق عبدالعزيز، والذين رحلا عن عالمنا قبل شهور ولكنهما باقيان بما قدماه من فن وعطاء وإبداع، ودعونا نتذكر بالخير الراحل الكبير الناقد عبدالغني داوود، وفي النهاية اسمحوا لي أن أرفع رايات الشكر والعرفان إلى معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وأتوجه بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني على ما قدمته من دعم خلال الفترة الماضية، واللجنة العليا للمهرجان ولجانه التنفيذية وكل قطاعات وزارة الثقافة لما بذلوه من تعاون معنا".

وانطلق قبل قليل حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، وبينهم: أحمد بدير، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، محمد أبو داوود، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.