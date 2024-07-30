شكرا لقرائتكم خبر عن سحر رامي تتصدر محركات البحث بسبب كيت بلانشيت.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة ببرنامج "واحد من الناس"، تصدرت الفنانة سحر رامي، صاحبة شخصية "نور" في فيلم كابوريا مع النجم الكبير الراحل أحمد زكي، محركات البحث عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، لتصريحاتها والتي كان أهمها عندما تحدثت عن النجمة العالمية الحاصلة على الأوسكار كيت بلانشيت.

وقالت الفنانة سحر رامي، أثناء مشاركتها في برنامج "واحد من الناس"، إن فيلم كابوريا شهد مشاركة النجمة العالمية "كيت بلانشيت"، وأنها فور عودتها إلى الوطن وبعد العديد من السنوات حصدت جائزة الأوسكار، وكانت فى قمة السعادة، مشيرة إلى أن فيلم كابوريا جعلها تحب التمثيل والسينما.



الفنانة سحر رامي

وأضافت أن النجمة العالمية تواصلت مع حسين الإمام وخيرى بشارة من أجل الحصول على لقطاتها والمشاهد الخاصة بها فى الفيلم، مشيرة إلى أنها كانت فى زيارة سياحية إلى مصر وكانت تقيم فى فندق فى وسط البلد، وكان المسئول عن إحضار المجاميع شاهدها فى الفندق وطلب منها المشاركة ووافقت، ومن هنا كانت بدايتها لتصبح بعد ذلك نجمة عالمية.

كما كشفت خلال الحلقة أسرارا وكواليس تذاع لأول مرة عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد الباليه، وعملها بالإعلانات، والمسرحيات التى قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التى قدمتها.