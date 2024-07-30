شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة يستقبل غدا كورال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين غدا الأربعاء، حفلًا لكورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم الفرقة بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، باقة مميزة من أشهر الأغاني منها "الليلة الكبيرة"، "لولا الملامة "تشدو بها ساندرا،"طاير يا هوا" محمد محمود، "على حسب وداد" أحمد فايد، "بتونس بيك" لوجين تامر، "اتفرج ع الحلاوة" شمس الاسواني، "الأسامي" مريم حنفي، "حبيبي وعنيه" مهدي محمد، "كعب الغزال" سيد جلال، "أكدب عليك" رقية، "سهر الليالي" أمل خليفة، "بتسال ليه" إيمان، "زي العسل" حور، "وحشتني" نهي المصري، "توته توته" شيماء ضاحي، و"عيون القلب" أداء حبيبه حسن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، هو أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة، في اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الشابة والناشئة في العديد من التخصصات منها "الغناء"، وشارك في احياء العديد من المناسبات والمهرجانات المحلية، إلى جانب مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية في نفس الفئة العمرية.