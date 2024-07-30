شكرا لقرائتكم خبر عن التركية نسليهان أتاغول تعتذر عن مسلسل "الحب فى أيام الاحتلال" بسبب حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عملية تصوير المسلسل التركي المنتظر "الحب في أيام الاحتلال" أزمة كبيرة بعد اعتذار النجمة التركية نسليهان أتاغول، بسبب حملها من زوجها الفنان التركي قادير دوغلو، بعد زواجهما لمدة ثماني سنوات عقب قصة حب طويلة.

وكشفت عدة تقارير تركية عن بدء عملية البحث عن ممثلة بديلة في مسلسل "الحب في أيام الاحتلال"، بعد اعتذار النجمة التركية نسليهان أتاغول، عن الاستمرار بعد حملها في طفلها الأول، بدون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالممثلة التي ستحل مكانها أو المرشحات لدورها.



نسليهان أتاغول تحفل بعيد زواجها

مسلسل "الحب في أيام الاحتلال" تدور أحداثه فى عام 1918، وهو العام الذي احتلت فيه مدينة إسطنبول، والمسلسل هو من كتابة يلماز شاهين، وإخراج نديم غوتش.

وسبق وكشفت نسليهان أتاغول، عن خبر حملها خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".



بوست إعلان حملها

التقى الثنائى أثناء تصوير مسلسل فاتح حربية "Fatih Harbiye" عام 2013، وشاركا الخبر بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الثامنة لزواجهما، ونشرت أتاغول صورة لها وهي ترتدي فستان مرجانيًا فضفاضًا، وأظهرت بطنها المتنامي على كرسي استلقاء للتشمس.

لم تكشف أتاغول عن الموعد المتوقع لولادة الطفل، ولكن معظم النساء لا يعلنّ عن حملهن حتى انتهاء الثلث الأول من الحمل (أي الأشهر الثلاثة الأولى)، وهذا يعني أن الممثلة قد تكون في الشهر الثالث إلى السادس من الحمل، مما يعني أن الطفل قد يولد في أي وقت بين أواخر أكتوبر 2024 والأشهر الأولى من عام 2025، وفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع العالمية.