شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض بافتتاح المهرجان القومى للمسرح: أنا بحب المسرحيين وأنتمى جدا للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة السابعة عشر من مهرجان المسرح القومي، دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يرأسه الفنان محمد رياض، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزيرة الثقافة السابقة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الافتتاح حيث حضر كل من أحمد بدير، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ولطفي لبيب، ورشوان توفيق، وفردوس عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، وعايدة رياض، والمخرج محمد فاضل، وسلوى محمد علي، ومحمد الدمراوي، ووفاء مكي، والأب بطرس دنيال، ومادلين طبر، وطارق النهري، ولقاء سويدان، فتوح أحمد ، لطفي لبيب، المخرج عادل حسان، خدوجة صبري، ياسر عزت، خالد محمود.

بدأ الحفل الذي قدمته المذيعة رغدة بكر وقام بإخراجه المخرج نادر صلاح الدين، بعرض غنائي استعراضي، وقال رئيس المهرجان الفنان محمد رياض خلال كلمته: "أنا بحب المسرح وأنتمي جداً للمسرح، أهلاً بكم في افتتاح الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل اسم رمز كبير في المسرح وهي سيدة المسرح المصري سميحة أيوب، نلتقي ونحن حاملين طموحات كثيرة، ساعيين أن يكون المهرجان ساحة للنقاش من خلال مشاهدة العروض والندوات، نلتقي مجدداً في حب المسرح مجددين الأمل في مشاهدة أعمال تمثل نهضة فنية ومسرحية جديدة، ورؤية أجيال جديدة ترسم مستقبلها ومستقبل المسرح المصري، دعونا نتذكر سويا الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والفنان طارق عبد العزيز اللذين رحلا عنا ولكن ما زال أثرهما موجودا، كما دعونا نتذكر بالخير الراحل الناقد الكبير عبد الغني داود".

مهرجان المسرح المصري



افتتاح المهرجان القومي للمسرح



محمد رياض بافتتاح المهرجان القومي للمسرح