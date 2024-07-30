شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان المسرح المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، على الريد كاربت في افتتاح مهرجان المسرح المصري بدورته السابعة عشر برئاسة الفنان محمد رياض، وكان من أوائل الحضور الفنانين: فتوح أحمد، عبد العزيز مخيون، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، شهيرة، رانيا محمود ياسين، فاطمة الكاشف، أحمد فؤاد سليم، وفاء مكي، عايدة رياض، محمد الصاوي، عزة لبيب، الكاتبة فاطمة ناعوت، وفاء الحكيم، سامح مجاهد، أحمد السلكاوي، خدوجة صبري، طارق النهري،المخرج عادل حسان، الدكتور سامح مهران، محسن منصور، لقاء سويدان، الدكتورة رانيا يحيى، خالد محمود، ياسر عزت، مادلين طبر، حسن العدل،المخرجة عزة الحسيني، منال سلامة، مفيد عاشور، هند عاكف، المخرج أحمد السيد، ميريت الحريري، حمزة العيلي ، والفنانة العراقية روكيان الوادي.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان اليوم 30 يوليو، ويستمر حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري



نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان المسرح المصري



الريد كاربت