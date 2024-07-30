شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى يستقبل مولوده الأول: أغلى رزق وأحلى إحساس فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود حجازي عن استقباله لمولوده الأول "يوسف"، ونشر جلسة تصوير عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، يظهر من خلالها برفقه زوجته لحظة الإعلان عن ولادتها ووصول طفلهما الأول، وكتب: "الحمد لله دائما وأبدا وبسم الله ما شاء الله".



بوست محمود حجازي

وأضاف حجازي: "ربنا يحفظك ويحفظنا ويكرمك ويكرمنا ويبعد عنك كل شر وعين ويجعلك من الصالحين ويرزقك يا أغلى رزق وأحلى إحساس في الدنيا وأول فرحة من نوع خاص أوى ماكنتش أعرفها من قبلك (يوسف محمود حجازي)، وحبيبة قلبي ربنا يقومك بالسلامة ويخليكي لينا يا أجمل أم في الدنيا".



محمود حجازي وزوجته



لحظة الكشف عن هوية المولود



حفل استقبال المولود



حجازي مع زوجته

وشارك حجازي مؤخراً في مسلسل "حدوتة منسية" مع كوكبة من الممثلين، هم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.