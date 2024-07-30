بعد انتقاده.. فيفي عبده تدعم محمد حماقي بفيديو عفوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الهجوم عليه بسبب كلمات أغنية له، تمكّنت النجمة فيفي عبده من دعم النجم محمد حماقي بطريقة غير مباشرة.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه في الساحل الشمالي وهي تجلس بفستان قصير أسود من دون أكمام على أرجوحة وترقص وتتمايل بحماسة على أنغام أغنية “صدمة” التي لاقت الكثير من الانتقادات بسبب عبارة “يلعن أبو الناس” التي يكررها حماقي في الأغنية.

وتمكّنت فيفي عبده من نشر طاقتها الإيجابية والترويج للأغنية التي يبدو أنها نالت إعجابها ولفتت اهتمامها بعد فترة قصيرة من عرضها عبر السوشيال ميديا، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنين لفيفي دوام الصحة والسعادة والقدرة على نشر أجواء الفرح والحماسة.