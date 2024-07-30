“شوّه صورة مصر”.. هجوم عنيف على المخرج الراحل يوسف شاهين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ الفنان محمد التاجي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” هجوماً عنيفاً على المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي يُعدّ من أهم وأبرز المخرجين في مصر والوطن العربي خلال السنوات الماضية.

واختار التاجي لهجومه على شاهين واحداً من أهم وأبرز الأعمال الفنية التي قُدّمت في مصر، وهو فيلم “الأرض” الذي ضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: محمود المليجي وعزت العلايلي، هذا بجانب أن قصّته لعبد الرحمن الشرقاوي، وإخراج يوسف شاهين، مشيراً إلى أن هذا العمل أسوأ ما قُدّم في تاريخ السينما المصرية، وأن يوسف شاهين مخرج شوّه سمعة مصر.

وكتب التاجي منشوراً قال فيه: “عايز أتكلّم عن حاجة اللي لما هتكلم عنها هعتبر نفسي حطيت إيدي في عش الدبابير، هتكلم عن فيلم “الأرض” اللي بيعتبروه أيقونة السينما المصرية، وأنا بعتبره من أسوأ ما قُدّم في السينما المصرية، بسبب مشهد واحد احتواه الفيلم لبطلة الفيلم “وصيفة” (نجوى إبراهيم)، وهي بترمز في القصة للطهر والشرف والعفّة بترمز لمصر، وفي هذا المشهد “وصيفة” تتحرش بطفل لم يتعدّ السبع أو الثماني سنوات، وبشكل فج ومدّعي العبقرية المخرج بينهي المشهد بالإيحاء للمُشاهد وأن “وصيفة” أقامت العلاقة الآثمة مع هذا الطفل”.

وأضاف: “وبالمشهد ده شوّه يوسف شاهين صورة مصر، وصورة القضية التي بيطرحها الفيلم، والغريب إن التلفزيون المصري أياميها كان هو اللي بيضع شروط وضوابط عمل نجوى إبراهيم لأنها موظفة فيه في السينما بمنعها من تصوير قبلات في الأفلام أو أي مشاهد حميمية حتى لا تشوّه صورة المذيعة المصرية، فكيف سمح التلفزيون بهذا المشهد ولاّ علشان الفيلم من إخراج من يدّعي أنه إله السينما العربية مع إن كان عندنا أياميها مخرجين أعظم منه بكثير أمثال صلاح أبو سيف وكمال الشيخ وحسن الإمام وغيرهم”.

واختتم محمد التاجي منشوره بالقول: “أنا بعتبر إن أعظم ما قدّم وأخرج يوسف شاهين للسينما العربية، هما فيلمان الأول “أنت حبيبي” لشادية وفريد الأطرش وهند رستم، والثاني “بين إيديك” لماجدة وشكري سرحان وعلوية جميل”.