إلهام شاهين تكشف سبب رفض الرقابة فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين أسباب رفض الرقابة على المصنّفات الفنية الموافقة على تصوير فيلمها الجديد “نسيم الحياة”، والذي كان مقرراً أن تقوم بإنتاجه وتشارك في بطولته أيضاً، وتتعاون فيه مع المؤلفة هناء عطية والمخرجة هالة خليل.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية: قدّمت خلال الفترة الماضية سيناريو لفيلم جديد يحمل عنوان “نسيم الحياة”، ولكنني فوجئت بالرقابة ترفض تصوير الفيلم معلّلين الرفض بأنه يناقش قضايا جريئة وشائكة”.

وأضافت: “سوف أعقد جلسات عمل مع المخرجة هالة خليل والمؤلفة هناء عطية في محاولة لتنفيذ ملاحظات الرقابة وتغيير الأحداث التي اعترضت عليها أو على الأقل تخفيفها حتى يتسنى لنا البدء بتصوير الفيلم، لأنني متحمسة جداً له وأرى أنه يطرح قضايا مهمة لا بد من مناقشتها”.

من ناحية أخرى، علّقت إلهام شاهين على “مهرجان العلمين”، مؤكدةً أن مدينة العلمين الجديدة تتطور عاماً تلو الآخر وهي من أجمل مناطق الساحل الشمالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من العلمين” المذاع عبر قناة “أون” أن حفلات “مهرجان العلمين” التي قدّمها نجوم الفن مثل كاظم الساهر وماجدة الرومي حققت نجاحاً كبيراً… مؤكدةً: “حضرت حفلة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، واستمتعت خلالها كثيراً، وهي من أجمل الحفلات التي حضرتها في حياتي”.