محمد إمام يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن خوضه السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل سيكون مفاجأة لجمهوره، ويعتبر تجربة جديدة عليه يخوضها للمرة الأولى في مشواره الفني.

ونشر إمام صورة ظهر فيها مع المؤلف محمد صلاح العزب، وعلّق عليها بقوله: “توكّلنا على الله أول مرة أعمل مسلسلين ورا بعض… استنوني رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله… مع صديقي الكاتب المبدع محمد صلاح العزب (حمزة) مفاجأة جامدة بإذن الله ادعولنا محمد إمام”.

وكان المؤلف محمد صلاح العزب قد كشف عن مفاجأة كبيرة في مسلسله الجديد “حمزة”، الذي يخوض به محمد إمام موسم رمضان المقبل… حيث قال: “”حمزة” هو اسم مسلسل محمد إمام الجديد ويظهر فيه لأول مرة بشخصية صعيدية، كما انتهت كتابة الحلقات الأولى من العمل، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع المخرج وترشيح باقي الأبطال المشاركين في العمل”.

ويُعد مسلسل “حمزة” التعاون الثالث بين إمام والعزب، حيث سبق أن قدّما معاً مسلسلَي: “النمر” الذي عُرض في موسم رمضان 2021 وهو من إخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كلٌ من هنا الزاهد وبيومي فؤاد، و”هوجان”، وهو من إخراج شيرين عادل وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في موسم رمضان 2019، وشارك في بطولته كلٌ من: كريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأوس أوس.

يُذكر أن محمد إمام شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “كوبرا”، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد فتحي، مجدي كامل، محمد ثروت، علاء مرسي، دنيا ماهر، منة فضالي، سلوى عثمان وآخرين.