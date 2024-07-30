متظاهر ضد التغيّر المناخي يُلقي زيتاً أسود على جينيفر أنيستون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون لاعتداء من قبل أحد المتظاهرين ضد التغيّر المناخي، الذي ألقى عليها دلواً من الزيت الزائف أثناء ذهابها إلى موقع تصوير “The Morning Show” في مدينة نيويورك.

وقد شوهدت أنيستون ملطخة بالزيت الأسود بالكامل وعلى تعابير وجهها الصدمة، بعد لحظات فقط من وصولها إلى موقع التصوير، لتجسيد شخصية المذيعة التلفزيونية الخيالية “أليكس ليفي”، وهي تنقل مباشرة من المظاهرة الوهمية.

وبعد ذلك، احتشد الممثلون بدور ضباط الشرطة، الذين كانوا يقفون حولها، للسيطرة على أعمال الشغب. وصرخ المخرج “أوقفوا التصوير”، فيما لم تبدِ أنيستون استياء، بل على العكس ظهرت تمزح مع الممثلين وطاقم العمل.

وقبل أعمال الشغب، أطلت الممثلة البالغة من العمر 55 عاماً في بلوزة بيضاء وسروال واسع بلون البيج.