بسبب حملها.. نسليهان أتاغول تنفصل عن بطولة “الحب في أيام الاحتلال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية انفصال الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن مسلسل “الحب في أيام الاحتلال”، تزامناً مع إعلانها عن حملها الأوّل من زوجها الممثل قادير دوغلو.

وأعلنت الصحافية التركية بيرسين ألتونش الخبر عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة: “البحث عن ممثلة جديدة لمسلسل “الحب في أيام الاحتلال”، إذ تغيرت كل الخطط كون نسليهان أتاغول حامل في شهرها الثالث”.

تدور قصة “الحب في أيام الاحتلال” حول أحداث عام 1918، وهو العام الذي احتلت فيه مدينة إسطنبول. والمسلسل هو من كتابة يلماز شاهين، وإخراج نديم غوتش.

وكانت أتاغول أعلنت عن حملها من زوجها دوغلو عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ونشرت صورة لها ظهرت فيها واضعة يدها على بطنها. وأرفقت الصورة بتعليق: “نودّ الاحتفاظ بخصوصية هذه السعادة لفترة أطول، هذا كان حقّنا، نحن سعداء وممتنّون وبخير”.

وحرصت نسليهان على إغلاق خاصيّة التعليقات، فيما شارك الخبر زوجها فادير عبر خاصيّة “الستوري” في حسابه عبر “إنستغرام”.