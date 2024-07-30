أحمد فهمي في تعليق غريب عن السحر الأسود!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد فهمي جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد نشره عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في”إنستغرام” منشورات عدة ألمح من خلالها إلى تعرّض عائلته لأعمال السحر الأسود من دون ذكر أي تفاصيل.

ونشر أحمد صورة لوالدته وشقيقه الفنان كريم فهمي مع زوجته، ودعا الله أن يُبعد عنهم السحر، حيث كتب: “ربنا يحفظكوا ليا ولبعض ويبعد عننا شر الأعمال والسحر الأسود والسحرة والفجر عند الخصومة، ويديم علينا نعمة قرب ولاد الأصول دايماً”.

ولم يكتفِ فهمي بالتعليق السابق، بل أتبعه بالدعاء على من يلجأون لأعمال السحر، وإيذاء البشر، ليؤكد شكوك متابعيه حول تعرّض أسرته للسحر ، خاصة بعدما أرفق الدعاء بنشر آيات قرآنية من سورة “البقرة” والتي تحصّن الإنسان من السحر.

يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، فيلم “عصابة الماكس”، الذي عُرض أخيراً في دور السينما، ويشاركه في بطولته كلٌ من: روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، والفنان أحمد السقا الذي يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، الذي هو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.