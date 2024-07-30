بعد مقتل طفلين في بريطانيا.. تايلور سويفت وويليام وكيت يستنكرون “الهجوم الشنيع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحوّل درس رقص ويوغا للأطفال تحت عنوان “تايلور سويفت” في المملكة المتحدة إلى مأساة، أمس الاثنين، بعد ترهيب شخص مجهول الهوية الأطفال، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص من بينهم شخصان بالغان.

فقد حضر الشخص مجهول الهوية وهو يحمل سكيناً ويرتدي غطاء رأس أسود اللون، إلى ندوة رقص ويوغا في ساوثبورت، حضرها ما لا يقل عن 25 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 6 و11 عاماً.

وبعد عملية الطعن الجماعي، نقل جميع المصابين في حالة حرجة إلى 3 مستشفيات محلية للأطفال، وقد تمكنت الشرطة من تعقب المشتبه به واعتقاله.

وحددت الشرطة هوية الجاني المزعوم أنه ذكر يبلغ من العمر 17 عاماً، لكن لم تكشف عن اسمه والدافع وراء أفعاله بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات تخطط للقيام بذلك.

تايلور سويفت: “الرعب يغمرني”

وشاركت تايلور سويفت رسالة عبر خاصية الـ “ستوري” في إنستغرام عبّرت فيها عن صدمتها وتأثرها بالحادث، قائلة: “الرعب من هجوم أمس في ساوثبورت يغمرني باستمرار، وأنا في حالة صدمة تامة”.

وتابعت: “الخسارة في الأرواح والبراءة، والصدمة المروعة التي لحقت بكل من كان هناك من العائلات وأوّل المستجيبين. لقد كانوا مجرد أطفال صغار في صف رقص. أنا في حيرة من أمري في كيفية التعبير عن تعاطفي مع هذه العائلات”.

رسالة شخصية من أمير وأميرة ويلز



وكتب الأمير ويليام وكيت ميدلتون رسالة شخصية عبر صفحاتهما الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “كوالدين، لا يمكننا أن نتخيل ما تمر به عائلات وأصدقاء وأحباء القتلى والمصابين في ساوثبورت اليوم، نرسل حبنا وأفكارنا وصلواتنا إلى جميع المتضررين في هذا الهجوم البشع والشنيع”.

وأضافت الرسالة: “شكراً أيضاً للمستجيبين في حالات الطوارئ الذين أظهروا تعاطفاً ومهنية عالية، عندما كان مجتمعهم في أمسّ الحاجة إليهم”.

رئيس الوزراء البريطاني يُدين الحادثة



كما أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأخبار المروعة عبر تطبيق “إكس”، وتعاطف مع المتضررين، وشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة.