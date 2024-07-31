شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقدم تكريم أحمد بدير بمهرجان المسرح المصري: جسد كل التناقضات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

قدم الفنان محمد محمود تكريم الفنان أحمد بدير خلال حفل افتتاح الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة سميحة أيوب، حيث قال خلال تقديمه: "هو مثال حي لوجهي المسرح الكوميدي والتراجيدي، فنان استطاع تجسيد كل التناقضات الإنسانية، فيجعلك تتعاطف معه في كل وجه الإنسانية، وظف قدراته ليصل لأبعد المشاعر وأضاف إليها أبعادا نفسية، ولم يطمع أن يكون النجم الأوحد ولكن أقضى مكانتها في قلوب الجمهور أنه النجم أحمد بدير".

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



احمد بدير (1)



احمد بدير (2)



أحمد بدير بالكوفية الفلسطينية



افتتاح المهرجان



الأب بطرس دانيال



الفنانة رانيا محمود ياسين



رشوان توفيق



سلوي محمد علي



سميرة عبد العزيز



شهيرة



عبد العزيز مخيون



فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل



لطفي لبيب (2)



لطفي لبيب (3)



لطفي لبيب



لقاء سويدان (1)



لقاء سويدان طارق لطفي