الفرقة المصرية للموسيقى تختتم حفل مهرجان العلمين بأغنية عدوية لمحمد رشدى

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اختتم حفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بالمسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، بأغنية عدوية للراحل محمد رشدي وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة على المسرح الروماني، أغاني من الحان بليغ حمدي ومنها الطير المسافر لنجاة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرصت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء على تقديم اغاني المطربة وردة خلال حفل الاحتفاء بالموسيقار بليغ حمدي، وذلك على المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن الأغانى مالي وحلوة بلادي.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء خلال حفلها على المسرح الروماني ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، عددا من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ والذي لحنها الموسيقار بليغ حمدي، ومنها جانا الهوا وسواح والتوبة، وسط تفاعل مع الجمهور.

وافتتحت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء حفلها بمهرجان العلمين الجديدة احتفالا بالموسيقار بليغ حمدي بأغنية التوبة للعندليب عبد الحليم حافظ، وسط تفاعل كبير من الحضور.

تأسست فرقة المصريين للموسيقي العربية، في التسعينيات، وتولى قيادتها الدكتور المايسترو مازن دراز، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

قدمت الفرقة العديد من الحفلات الوطنية الهامة، منها احتفالات عيد الشرطة وعيد تحرير سيناء واحتفال ذكرى ثورة 30 يونيو.

كما قدمت سلسلة حفلات شهريًا تكريمًا لكبار الفنانين، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وتشارك الفرقة هذا العام في العديد من المهرجانات الفنية الهامة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



الفرقة المصرية للموسيقى والغناء فى حفل مهرجان العلمين



الفرقة المصرية للموسيقى والغناء