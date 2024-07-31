شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة "حافظ وبستان": سعدت بالغناء فى مهرجان العلمين كنت جزء من الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

قالت بستان مجدى مطربة فرقة "حافظ وبستان": "أول مرة أجى مدينة العلمين الجديدة واللى بيسمع عن حاجة غير اللى بيشوفها، والمدينة حلوة".

وأضافت بستان مجدى خلال استضافتها فى سهرة فنية خاصة ببرنامج "العالم فى العلمين"، المذاع على شاشة سى بى سى، من أمام المسرح الرومانى: "كنت سعيدة عندما تلقيت الدعوة للغناء فى مهرجان العلمين شعرت أن دى حاجة حلوة وإنى أكون جزء من الحكاية".

وتابعت بستان مجدى: "الجمهور فى مدينة العلمين جه للمدينة علشان يستمتع ويشوف الجديد، ومشروع حافظ وبستان عمره 4 سنوات لأننا اشتغلنا بعض الوقت فى الخزف والتدريس وكنا مشغولين لفترة طويلة".

وقال أحمد حافظ باص جيتار الفرقة وزوجها: "التجربة جميلة والمرادى مغامرة روانا بحب النوع ده من المغامرات، وانبسطت لأنى قست التجربة مع الجمهور، وسعيد أيضا لحدوث اهتمام بالتجارب الجديدة، لافتا إلى أنه على الفرق الجديدة أن تفاعل مع هذا النوع من الجمهور للتطور".



ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.