شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تقدم تكريم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النجمة إلهام شاهين تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي تحمل الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح اسمها، خلال حفل افتتاح المهرجان، حيث قالت: "هذه الدورة من المهرجان هي أهم دورة لأنها تحمل اسم عملاقة المسرح، ولي الشرف أن أقدم الأستاذة العظيمة سميحة أيوب، فوجودها يمنح المسرح فكراً وإبداعاً، تجربتها الفنية حية نابضة حضورها هو حضور للإبداع وتقديرها هو تقدير لكل قوتنا الناعمة هي صاحبة تاريخ فني وإنساني بديع وهي قامة إبداعية شامخة، إنها سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب".

وقبل تسليم التكريم للقديرة سميحة أيوب تم عرض فيلم فيلم "سيدة المسرح العربي" من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج اشرف فايق.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.