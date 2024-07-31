عايدة رياض تروي أول لقاء جمعها مع عادل إمام وقصة مرضها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة عايدة رياض، أنها تعرضت لصدمة كبيرة حينما أصيبت بأزمة صحية شديدة، حتى أنها أخفت مرضها لمدة ثلاث سنوات، كانت وقتها تحصل على جرعات "الكيماوي"، مشيرة الى أنها ارتبطت بصداقة وطيدة مع الممرضات بالمستشفى، وامتدت هذه الصداقة حتى الآن، وجميع المرضى بالمستشفى علموا بحقيقة مرضها عن طريق هؤلاء الممرضات، ورغم صعوبة مرضها إلا أنها كانت تضحك وترقص وتغني معهم ولديها أمل كبير في الشفاء.

وتابعت عايدة، ببرنامج حواديت الناس، عبر قناة الشمس، أنها فقدت شعرها، وكانت تلك اللحظة هي الأصعب في حياتها، لأنها كانت قريبة من الموت، لكن كان لديها أمل كبير، مؤكدة أن الدكتور المعالج لها طلب منها ألا تتوقف عن العمل بعد أول ٣ جلسات كيماوي، ووقتها كان يعرض عليها أعمال كثيرة، ولكنها رفضت، وأمام إصرار الدكتور وافقت وقتها على المشاركة في بطولة مسلسل "حالة عشق" مع الفنانة مي عز الدين.

وأوضحت عايدة رياض أنها تنتمي لأسرة بسيطة من قرية شبرا النملة بمدينة طنطا، الأب يهوى الرياضة، والأم تحب الفن، حيث كانت تحب صوت فريد الأطرش ، وحينما رأته لأول مرة في طنطا وانبهرت به، وتحولت فسحة الأسرة البسيطة للسينما ومشاهدة أفلام وحفلات فريد الأطرش، أما الأم فقد كان يشجعهم كثيرا على ممارسة الرياضة، مشيرة الى أن شقيقها سمير يشغل منصب مدير الخطوط الكويتية.

وعن لقائها الأول بالفنان الكبير عادل إمام، قالت اننا لدينا عادل إمام واحد فقط لن يتكرر، وأنها كانت تتمنى أن تسلم عليه، وسنحت لها لتحقيق أمنيتها، وحينما رأته أمامها فوجئت أنه بدأ بالسلام وذكر اسمها وهنأها على فيلم "أحلام هند وكاميليا"، فقالت له: "أنا عايزة الباسبور"، فسألها: "باسبور ايه"، فضحكت وقالت له : "تأشيرة الشغل معاك" وبعد ٨ شهور بالفعل شاركت معه في عمل سينمائي.

وعن زوجها الفنان الراحل محرم فؤاد، قالت إنها شاركت في فيلم "عدم كفاية الأدلة" بعد إذنه، مؤكدة أنه كان يغير عليها، وهذا كان طبعه، حتى أنه وعدها في بداية علاقتهما أن تعمل بالتمثيل، وبعد مرور الوقت، قال لها: "في العش ولا طار"، كما أنه منعها من نزول تصوير مسلسل المال والبنون، مشيرة الى أنها لو رزقت بطفل كانت ستبعده عن التمثيل.

وكشفت عايدة، أنها ذبحت خروف حينما شفيت من مرضها، وأنها حريصة دائما على تقديم التهنئة والمعايدة لكل أصدقائها وجيرانها بعيد الأضحى وكل الأعياد.

وعن شائعات استبعادها من مسلسل "بركة"، أضافت أنها كانت تظن أن الفنان عمرو سعد هو وراء هذا الاستبعاد، حتى أنها تحاملت عليه في بعض التصريحات التي أدلت بها عن هذا الأمر، ولكنها اكتشفت أن عمرو سعد لم يفعل ذلك، ووقتها كانت متعاقدة أيضا على مسلسل نسر الصعيد، وبعد تأكدها من أن عمرو مظلوم حاولت الاتصال به كثيرا لتعتذر له ولكنه لم يرد حتى تواصلت معه عن طريق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.