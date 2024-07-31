"بين إيديك يا الله".. نوال الزغبي تعلق على القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استنكرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ووقوع ضحايا ومصابين.

وكتبت "نوال الزغبي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "لبنان بين إيديك يا الله".

ورد المتابعين، على تغريدة "نوال الزغبي"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله يحمي وطنك ويحميكم جميعا"، "الله يحفظ لبنان واهل لبنان"، "الله يحمي بلدي لبنان"، "الله يحمي لبنان وكل بلدانا العربية"، "الله يحميكم ويحفظكم ويعديها على خير".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيّر أغار على بلدة مركبا، مستهدفا منزلا دون وقوع اصابات، وعلى بلدة رب ثلاثين فجرا قرب حسينية البلدة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن في أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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