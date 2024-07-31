صلاح عبدالله يمازح الجمهور ويتحدث عن أحمد آدم: عشرة عمري وصداقتنا عمرها 40 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

صعد الفنان الكبير صلاح عبدالله على المسرح بدار الأوبرا المصرية، ليعلن تكريم صديقه النجم الكبير أحمد آدم، من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17 والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

ومازح صلاح الجمهور، قائلا "لازم نصحى شوية"، وتابع "متهيألي انتم عارفين هقدم مين لإنه عشرة عمري، خشبة المسرح شهدت بداية صداقتنا واللي استمرت من ساعتها لغاية دلوقتي، هو وصل للدنيا فنان عاشق للفن بدأ رحلته وهو طفل في إذاعة الإسكندرية وكان طفل معروف بيقدم برامج وتمثيليات ثم عمل مسرح في جميع مراحل حياته لحد ما بدأ رحلة الاحتراف اللي جمعتنا سوى، قدم أعمال كوميدية لها هدف ومعنى واستمرينا كده لغاية ما وصلت إني آجي وأقدمه بنفسي".

واضاف صلاح "عدى على صداقتنا أربعين سنة، هو أخويا الصغير وأصغر مني بكتير على فكرة، الفنان الجميل الرائع الكوميدي التراجيدي، النجم الكبير قوي أحمد آدم".

وعقب استلام آدم تكريمه، طلب صلاح من ابنته المذيعة دنيا صلاح عبدالله أن تدخل على خشبة المسرح، مشيرا إلى أنها شاهدة على هذه الصداقة.

وانطلق مساء الثلاثاء حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، وبينهم: سميحة أيوب، أحمد بدير، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، محمد أبو داوود، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري، رانيا فريد شوقي، أحمد كمال، أحمد فؤاد سليم.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.