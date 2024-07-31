أحمد آدم: "أتمنى المسارح تزدهر تاني وبدأت على يد عمالقة بينهم محمد صبحي ولينين الرملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه النجم أحمد آدم التحية والشكر للقائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17، عقب تكريمه في حفل افتتاح الدورة التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وقال آدم "بشكركم على التكريم وخصوصا أنه جاي من المهرجان القومي للمسرح المصري، وأتمنى أشوف المسرح لامع في مصر بجمهوره لإن إحنا من المحظوظين لأننا بدأنا الاحتراف في التسعينات، معلش نخليها التسعينات، مش قادر أنسى الأيام دي كنا بنفتح حوالي تلاتين مسرحية في مصر والإسكندرية، والمسرحية اللي كانت بتقع كانت بتقعد سنة واحدة لكن كل المسرحيات بتقعد أربع سنين واكتر".

وتابع "أتمنى المسارح تزدهر تاني، كان عندنا مسرح ذو طابع خاص، وأنا بدأت على إيد عمالقة عظام: محمد صبحي ولينين الرملي، ومع أستاذ أحمد الإبياري اللي منحني أول بطولة بمسرحية (فيما يبدو سرقوا عبده)، وتوجت مع الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي حبيبي الله يرحمه".

وانطلق مساء الثلاثاء ٣٠ يوليو، حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، وبينهم: أحمد بدير، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، محمد أبو داوود، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.