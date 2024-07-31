20 صورة من حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، أبرزهم: محمد أبو داوود، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، ، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، أحمد بدير، فتوح أحمد، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، أحمد فؤاد سليم، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

وكرمَّ المهرجان القومي للمسرح المصري النجم الكبير أحمد بدير، والذي حرص على الحضور مرتديا الشال الفلسطيني.

مهرجان المسرح المصري ينظم تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد هنو، وتحمل دورته الجديدة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة برئاسة الفنان محمد رياض.

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