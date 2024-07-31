تعليق جديد من إنجي علاء بشأن مصير مسلسل "الراكون" ليوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت السيناريست إنجي علاء، بشأن مصير مسلسل "الراكون" بطولة طليقها الفنان يوسف الشريف، والذي تم الإعلان عنه بشهر يونيو عام 2023 وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، إلا أنه تم تأجيله.

وأكدت إنجي علاء، انتهائها من كتابة سيناريو مسلسل "الراكون" منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتاليين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، إلى جانب تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز": "كله خير".

ويعد مسلسل "الراكون" هو التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

وفوجئ متابعو الفنان يوسف الشريف بشهر نوفمبر من العام الماضي، بإعلانه الانفصال عن زوجته السيناريست إنجي علاء بعد زواج دام 14 عامًا وأنجبا خلالها عبدالله وعبدالرحمن.

وكان الفنان يوسف شريف، أعلن انفصاله رسميًا عن إنجي علاء، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شئ".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن عودة الفنان يوسف الشريف لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم جديد بعنوان "ديربي الموت" ضمن الأفلام التي تم قبولها في صندوق "بيج تايم" الاستثماري والمقرر البدء في عمليته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

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