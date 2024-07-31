بسمة داود عن "الوصفة السحرية": "شدني لبسها للحجاب وكنت عاوزاها مش نكدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة بسمة داود، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الوصفة السحرية" الذي تعاونت خلاله مع عدد من نجوم الدراما التليفزيونية.

وحلت بسمة، ضيفة في لقاء تلفزيوني وكشفت خلاله عن كواليس دورها بأحداث المسلسل، وأنه مختلف كليًا عن ما قدمته في الدراما التلفزيونية منذ بدايتها، وعن كون الشخصية تحمل العديد من التحديات ولكنها نجحت في رسم شخصية مختلفة نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعن دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"، قالت: "لما عرفت أن شخصيتي في مسلسل الوصفة السحرية محجبة، دي كانت أول حاجة شداني ليها، الحجاب بالنسبة لي كان حاجة مهمة أوي في الدور وإن أنا كنت أعمله بالشكل ده، كانت الخطة بتاعتي من أول يوم، أني عايزة واحدة محجبة أمورة واستايل ولذيذة مش نكدية".

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

ويشارك ببطولة المسلسل شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، عمر الشناوي، تأليف هاني سرحان، إخراج خيري سالم.

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