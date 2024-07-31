هشام ماجد يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل "أشغال شقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف الفنان هشام ماجد، عن التحضير لكتابة جزء ثان من مسلسل "أشغال شقة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وحل هشام، ضيفًا ببرنامج "ET بالعربي" وتحدث خلاله عن كواليس فيلمه الجديد "إكس مراتي" وتعاونه مع الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن استغلال نجاح الجزء الأول من المسلسل وإنتاج جزء ثاني، فقال: "فيه جزء ثاني من المسلسل في رمضان، خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوه دلوقتي، وإن شاء الله نصوره قريب".

تدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" في إطار كوميدي حول أخصائي طب شرعي يرزق هو وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعايتهم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مدير منزل لرعاية الطفلين، وشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال، الفنانة شيرين، الفنان مصطفى غريب، الفنان سلوى محمد علي، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

يذكر أن، هشام ماجد يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بضع ساعات" ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، إلى جانب فيلم "سوبر زيرو" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع الفنان أحمد أمين.

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