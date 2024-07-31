إلهام شاهين تشيد بافتتاح المهرجان القومي للمسرح: دورة ناجحة ومميزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها لتكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، في الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح.

ونشرت "إلهام شاهين" صورًا جمعتها بوزير الثقافة محمد هنو، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان أحمد بدير، والفنان محمد رياض، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته الـ17 .. بحضور معالي وزير الثقافة دكتور أحمد هنو ، وبرئاسة الفنان محمد رياض، دورة باسم أعظم نجمات المسرح أستاذتنا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب .. سيدة المسرح العربي".

وأضافت: "مبروك أستاذتنا ومبروك لكل المكرمين وعلى رأسهم الفنان أحمد بدير، دورة ناجحة ومميزة بإذن الله".

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري واستعراض غنائي راقص.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن على الحفل، أبرزهم: محمد أبو داوود، عبدالعزيز مخيون، لطفي لبيب، حمزة العيلي، عايدة رياض، رانيا محمود ياسين، ، سميرة عبدالعزيز، فاطمة الكاشف، سلوى محمد علي، أحمد بدير، فتوح أحمد، لقاء سويدان، فردوس عبدالحميد، أحمد فؤاد سليم، المخرج محمد فاضل، طارق صبري، عزة لبيب، السيناريست سيد فؤاد، منال سلامة، عزة الحسيني، المؤلف والمنتج أحمد الإبياري، طارق الإبياري.

وكرمَّ المهرجان القومي للمسرح المصري النجم الكبير أحمد بدير، والذي حرص على الحضور مرتديا الشال الفلسطيني.



اقرأ أيضا..

تعليق جديد من إنجي علاء بشأن مصير مسلسل "الراكون" ليوسف الشريف

أحمد آدم: "أتمنى المسارح تزدهر تاني وبدأت على يد عمالقة بينهم محمد صبحي ولينين الرملي"

