شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات تذاكر لمسرحية السندباد فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تذاكر مسرحية السندباد للنجم كريم عبد العزيز فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لأربع فئات متاحة الجميع، وتعرض المسرحية أيام 8 و9 و10 أغسطس.

وتدور أحداث مسرحية السندباد في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز و نيللى كريمومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.