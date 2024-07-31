شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى جونيور الأعلى أجرا فى شركة مارفل.. اعرف أجره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع Variety أن النجم العالمى روبرت داوني جونيور هو العضو الأعلى أجرًا فى عالم مارفل السينمائى، حيث كسب ما بين 500 و600 مليون دولار (388 و466 مليون جنيه إسترلينى) على مدار مسيرته المهنية فى الشركة حتى الآن.

كما ذكرت Variety أنه وفقًا لمصادر فإن داونى جونيور لن يعود إلى عالم مارفل السينمائى إلا بشرط أن يتولى الأخوان أنتونى وجو روسو الإخراج.

ومن المقرر أن يجسد روبرت داونى جونيور، شخصية فيكتور فون دوم، وهى الشخصية الشريرة التى ستظهر ضمن أحداث فيلم Avengers: The Kang Dynasty، الذى سيكون من إخراج مخضرمى عالم مارفل السينمائي الأخوين روسو، والمقرر عرضه في دور السينما في مايو 2026.

كما كشف النجم العالمي روبرت داوني جونيور عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داوني فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".