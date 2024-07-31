شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح تحيى ذكرى ميلاد والدها: كل سنة وأنت الحب الأول والأخير والان مع تفاصيل الخبر

أحيت هند سعيد صالح ذكرى ميلاد والدها الفنان سعيد صالح عبر حسابها بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "31 يوليو 1940، كل سنة وأنت الحب الأول والأخير.. كل سنة وأنت مافيش فى القلب غيرك".



سعيد صالح يحمل ابنته هند



هند سعيد صالح على فيس بوك

وكان الفنان الراحل سعيد صالح بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره فى العرض المسرحى "هالو شلبي" كوجه جديد ثم مسرحية مدرسة المشاغبين.

شارك فى أكثر من 300 مسرحية، وكانت "مدرسة المشاغبين" عام 1973 الانطلاقة الحقيقية له، وقدم بعدها "العيال كبرت" إضافة إلى مسرحيات هامة أبرزها "هاللوا شلبى"، "كعبلون"، "نحن نشكر الظروف"، "كرنب زبادى"، "حلو الكلام"، "غراميات عفيفى"، "وسرى جدا جدا".

مشواره فى السينما طويل، لكنه لم يحظ فيه بالنجومية التى حققها على المسرح، رغم تقديمه عددا كبيرا من الأفلام والتى وصلت إلى 500 شارك فى عدد من الأفلام البارزة التى جمعته بصديقه عادل إمام منها "سلام يا صاحبي"، و"الواد محروس بتاع الوزير"، و"الهلفوت" إضافة إلى، "بائعة الشاي"، و"حتى آخر العمر"، و"آنسات وسيدات"، و"أين عقلي" و"الرصاصة لا تزال فى جيبى"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

شارك فى عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها "أوان الورد"، و"السقوط فى بئر سبع"، و"المصراوية"، و"بكيزة وزغلول"، و"أحلام مؤجلة"، و"أحلى الأيام"، و"دموع فى حضن الجبل"، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية وتوفى سعيد صالح فى 1 أغسطس عام 2014، إثر دخوله فى غيبوبة تامة قبل وفاته بساعات، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.